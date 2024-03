Patty Jenkins volvió al ruedo de Star Wars y firmó otra vez para hacer la película Rogue Squadron

La cancelada película de Rogue Squadron, uno de los proyectos que fueron impulsados hace un par de años por Lucasfilm en el universo de Star Wars, volverá a la vida.

La directora Patty Jenkins (Wonder Woman) reveló que volverá a tomar las riendas del proyecto, en una iniciativa que había dejado de lado en tiempos en donde aún seguía en pie la idea de hacer Wonder Woman 3.

En conversación con el podcast Talking Pictures, la directora aseguró que se enfocará completamente en la realización de Rogue Squadron, explicando que en estos momentos está llevando a cabo el desarrollo del guión tras llegar a un nuevo acuerdo con Lucasfilm para escribir y dirigir la película.

“Cuando dejé Star Wars para hacer Wonder Woman 3, pensé que tal vez volvería a Star Wars después de Wonder Woman 3″, dijo Jenkins. “Así que hicimos un trato para que eso sucediera, comenzamos un trato, pero pensé que estaba haciendo Wonder Woman. Cuando eso desapareció, Lucasfilm y yo dijimos: ‘Oh, tenemos que cerrar este trato’. Cerramos el acuerdo justo cuando ocurría la huelga. Así que ahora debo un borrador de Star Wars y veremos qué pasa allí. Ya sabes, ¿quién sabe?”, explicó la directora.

Durante los últimos años se han anunciado un montón de proyectos de Star Wars, incluyendo películas de Rian Johnson y Taika Waititi, pero nunca logró concretarse.

Pero aún así, hay un montón de proyectos que siguen en pie. Están The Mandalorian & Grogu de Dave Filoni, la película que traerá de regreso a Rey y que será dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy, así como la película de Dave Filoni que reunirá a todos los personajes de las serie live-action de Disney+.

Sumen además una película de James Mangold, un spinoff de Lando protagonizado por Donald Glover y un proyecto que realizará Shawn Levy. Todo esto mientras los proyectos de Waititi y Johnson no han sido oficialmente cancelados.