Pokémon Legends: Arceus se está vendiendo más rápido que la línea principal de juegos de Pokémon

Recientemente, Nintendo anunció que Pokémon Legends: Arceus ha vendido 6,5 millones de copias en su primera semana de lanzamiento, lo que significa que el nuevo videojuego se está vendiendo más rápido que los últimos juegos principales de Pokémon.

Ayer en la cuenta de Twitter de Nintendo of America, la compañía agradeció a los fanáticos una semana después de que el juego saliera a la venta, donde anunció la enorme cantidad de copias vendidas.

Sin ir más lejos, Pokémon Legends: Arceus superó a a Pokémon Sword and Shield y Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl en las primeras semanas de venta. Donde los últimos juegos principales, como los remakes de DS, lograron vender 6 millones de copias en el mismo tiempo.

Si Pokémon Legends: Arceus sigue con este ritmo de ventas, es posible que pueda superar a Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl como el octavo juego más vendido de la Nintendo Switch. Incluso a Pokémon: Let’s Go Pikachu! y Let’s Go Eevee! como el octavo o también a Pokémon Sword and Shield como el quinto.

Sin ir más lejos, se puede especular que Legends: Arceus se consolide como el segundo juego más vendido de la Nintendo Switch. Esto debido a que el título superó el ritmo de crecimiento de Sword and Shield.

Cabe mencionar, que todavía es posible que el juego reciba DLCs, lo cual, lo ayudará positivamente a sus ventas.