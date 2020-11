P.T. no es jugable en la PlayStation 5

Finalmente se ha conocido la verdad, P.T. el demo jugable del cancelado Silent Hills y que actualmente sobrevive sólo en algunas PS4, no será jugable en la PlayStation 5 a través de la retrocompatibilidad.

Según dio a conocer Polygon, el juego no se puede transferir a la consola de Sony, y no se puede jugar utilizando la retrocompatibilidad, con lo cual quedará sólo en la PS4 y no podrá aterrizar en la nueva generación, algo que se pensaba podría ocurrir.

A pesar de esto, según comentan desde Polygon, esto no siempre fue así, ya que cuando recibieron una PS5 a fines de octubre para reseña, lograron transferir y jugar el juego en la PlayStation 5, pero todo parece apuntar que la versión de lanzamiento de la consola no podrá hacer lo mismo.

Al respecto explican que tras el pasar de los días el estado de P.T. cambió, y ahora su imagen en la consola aparece junto con el mensaje “Jugable en PS4”, lo que quiere decir que en la PS5 no funciona, y según muestra una de las imágenes que comparten, al intentar abrirlo se despliega un mensaje que señala “este juego de PS4 no es jugable en la PS5”.

A la vez, detallan que este se veía tal como lo hace en PS4, sin problemas de rendimiento, por lo menos durante el tiempo que lo probaron.

Desde Polygon contactaron con Sony, y un vocero de la compañía les señaló que el cambio en la compatibilidad fue “una decisión del editor”, es decir Konami.