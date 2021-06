Rápido y Furioso 9 se coronó como el estreno con mayor recaudación en Estados Unidos desde 2019

Rápido y Furioso 9 está entre las películas que experimentaron más cambios significativos en su fecha de estreno debido a la pandemia, sin embargo, parece que la apuesta de Universal por reservar la nueva entrega de la franquicia por un tiempo finalmente estaría dando frutos.

Después de todo, tras conseguir un buen debut internacional semanas atrás, ahora Rápido y Furioso 9 cerró su primer fin de semana en la cartelera estadounidense con cifras bastante positivas.

Según recoge Variety, Rápido y Furioso 9 recaudó $70 millones de dólares en Estados Unidos durante este fin de semana. Dicha cifra que no solo deja atrás a otros estrenos en el contexto de la pandemia como A Quiet Place Part II ($48.3 millones de dólares en su estreno), sino que marca la mayor recaudación registrada por un estreno en Estados Unidos desde diciembre de 2019 cuando debutó Star Wars: The Rise of Skywalker.

Si bien Rápido y Furioso 9 ya lleva algunas semanas en cartelera en algunos países de Asia, este fin de semana la película también llegó a otros mercados aparte de Estados Unidos y, según recoge Comingsoon, la película también registró buenas cifras en esos lugares.

Particularmente, de acuerdo a los datos entregados por Universal, Rápido y Furioso 9 consiguió el mejor estreno desde que comenzó la pandemia en México donde recaudó cerca de $10.7 millones de dólares. Todo mientras que en Reino Unido e Irlanda la película también superó las marcas para estrenos en el contexto del coronavirus y se quedó con un total estimado de $8,3 millones de dólares.

Finalmente, mientras la nueva cinta de Toretto continuó con los récords de recaudación en pandemia en Brasil, en Noruega registró el mejor día de estreno para toda la franquicia de Rápido y Furioso en ese país y, con el total del fin de semana, solo quedaría debajo del estreno de Rápido y Furioso 7.

Por supuesto, mientras se espera que Rápido y Furioso 9 continúe con su buen desempeño, Universal y Vin Diesel ya sacan cuentas alegres con el estreno exclusivo en cines de la película.

“Creo que lo que se siente mejor es simplemente la idea de que la gente está regresando a la experiencia cinematográfica. Se siente bien decir: ‘¡El cine ha vuelto!’”, comentó Diesel a Variety respecto a la cifras del estreno de Rápido Furioso 9. “No se puede culpar a otro estudio por querer llevar al streaming a una película, pero en Universal son lo suficientemente audaces como para decir: ‘Oye, vamos a apoyar el estreno en cines’. Me quito el sombrero ante ellos”.