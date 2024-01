Registro de Lucasfilm habría dado a conocer el nombre del nuevo juego de Indiana Jones

Cada vez falta menos para el primer vistazo al juego de Indiana Jones y ahora al parecer los fans ya habrían descubierto cual es el título del juego previo a su presentación oficial.

La información proviene de un usuario de Twitter, Kurakasis, quien descubrió que Lucasfilm registró varios dominios web relacionados con la marca, siendo el más claro: indianajonesandthegreatcircle.com.

Junto con esto, desde la compañía habrían registrado The Great Circle en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en julio de 2022, por lo que todo apuntaría a que el título del juego sería Indiana Jones and the Great Circle.

Cabe recordar que este juego desarrollado por MachineGames presentará su primer vistazo en el próximo Developer Direct de Xbox, que se realizará el 18 de enero.