Revelan sinopsis oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La nueva película de Marvel que continuará los eventos de No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tiene al fin su sinopsis oficial que adelanta un poco lo que serán las aventuras del superhéroe y que podrán esperar los fanáticos.

“En Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios, el MCU desbloquea el Multiverso y amplía sus límites más que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”.

Sobre el “nuevo y misterioso adversario” no está nada confirmado aún, aunque por el tráiler se podría especular que podría ser la variante oscura del superhéroe conocida como Supreme Doctor Strange.

En cuanto a los aliados nuevos que tendrá Strange, se sabe que la superheroína América Chávez que puede atravesar dimensiones mediante portales, debutará oficialmente en el MCU. Respecto a los aliados antiguos, se especula que podría haber un cameo de superhéroes de sagas pasadas como los X-Men o quizás una nueva versión de los Cuatro Fantásticos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá de vuelta a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Elizabeth Oslen como Scarlet Witch, Benedict Wong como Sorcerer Supreme Wong, Chiwetel Ejiofor como el Baron Mordo, Rachel McAdams como Christine Palmer y la nueva incorporación de Xóchitl Gómez interpretando a América Chávez.

La película se estrenará el próximo 5 de mayo.