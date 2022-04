Review | Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok y una ambiciosa expansión

A un año y medio de su lanzamiento, Assassin’s Creed Valhalla, recibió Dawn of Ragnarok, su más reciente expansión y la más grande que ha tenido un juego de la franquicia. Cabe recordar que esta es la primera vez un juego de Assassin’s Creed cuenta con un segundo año de expansiones, y con anterioridad el juego recibió La Ira de los Druidas y el Asedio de París, dos expansiones centradas en Eivor a diferencia de esta, que tiene su foco puesto en Odín, y en el aspecto mitológico del juego.

De esta forma, la trama se sitúa tras los hechos de la historia principal, y en ella Odín, ha de viajar hasta la tierra de los enanos, Svartálfaheim, todo con el fin de intentar salvar a su hijo Baldr de Surtr, el señor de Muspelheim. Es así como de la mano de esta expansión llega un enorme nuevo mapa nuevo para explorar, y dónde el jugador conocerá a nuevos personajes, la mayoría de ellos, enanos, que se esconden en refugios ocultos a lo largo del mapa.

Cuando mencionamos que esta es la expansión más grande que ha tenido la saga hasta la fecha, no sólo nos referimos al mapa, sino que también a la trama que plantea esta, ya que en completar la historia central son más de 15 horas, y un tiempo extra similar, si es que además queremos completar el contenido secundario.

Gran parte de la historia de esta expansión se resume en encontrar los diferentes refugios de los enanos, para lo cual habrá que estar atento en el mapa a las pistas que dejan, y ya una vez en estos, cumplir con las diferentes misiones que poseen para nosotros. Es así como poco a poco nos iremos acercando a Surtr, todo mientras somos acompañados por las reflexiones que realiza Havi (Odín) sobre el Ragnarok, o la relación con su hermano, Loki.

Al igual que en el juego base gran parte de la expansión se basa en reunir materiales, mejorar las armas que poseemos, e incluso realizar saqueos, pero si algo sin duda es una novedad con respecto al juego original, son las nuevas habilidades, entre las cuales se encuentra una que nos permite robar las habilidades a los sirvientes de Surtr, entregándonos de esta formas diferentes habilidades como poder caminar sobre magma, o caminar entre ellos sin que nos descubran.

Esto último es un elemento de sigilo, que se extrañaba un tanto en la saga, ya que el gameplay de Valhalla, con los saqueos y ataques a las diferentes bases enemigas, dejaba bastante que desear en este tema. Ahora con esta habilidad se le da un cariñito a este ámbito, aunque aún sin acercarse a lo que era anteriormente.

De igual forma, para todos los que disfrutan el combate y el atacar acompañados de varias unidades a los enemigos, también se ha integrado una nueva habilidad que sigue esta línea, la cual permite reanimar a los enemigos caídos, con el fin de que estos luchen a nuestro lado. Otras habilidades, nos permite convertirnos en cuervos para volar hasta lugares elevados, teletransportarnos una corta distancia o congelar a los enemigos, todas habilidades entre las cuales tendremos que ir escogiendo, ya que comenzamos con sólo dos espacios para equiparlas, y debemos ver cuales se adaptan mejor a nuestro estilo de juego.

Todas estas nuevas habilidades le dan un aire fresco a la jugabilidad, ya que no sólo nos enfrentamos a una nueva historia, también contamos con nuevas formas de afrontarla, lo que vuelve la expansión mucho más llamativa en su jugabilidad, y no sólo un trozo nuevo de mapa por explorar.

Esta expansión de Assassin’s Creed Valhalla, decidió dejar de lado un momento el aspecto más realista del juego, por ir por un enfoque total en la mitología nórdica, la cual resulta llamativa tanto por sus personajes como por su historia, sin embargo, todo esto hace que a ratos olvidemos que estamos frente a un Assassin’s Creed.

Finalmente, esta expansión, aunque tiene un nivel recomendado, el cual es 340, se puede jugar con mejoras temporales si es que aún no avanzas mucho en el título, e incluso desde el menú si es que no has comenzado ninguna partida, con lo cual se vuelve accesible para cualquier jugador. Lo que sí, está pensado para el final del juego, por lo que más de algún pequeño spoiler sufrirás entre los diálogos de los personajes.

En conclusión…

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, es una ambiciosa expansión, con una gran cantidad de contenido, y elementos para pasar horas y hora de juegos, y aunque resulta atractiva en su trama, desarrollo y jugabilidad, se siente un tanto alejado de lo que es Assassin’s Creed, con lo cual pareciera que estamos otro juego de aventura y no el título de Ubisoft.