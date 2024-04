Review | Final Fantasy 16: The Rising Tide, una expansión que pudo ser más

Hace unos días se lanzó The Rising Tide, la segunda expansión de Final Fantasy XVI, con la cual se pone un punto final al juego lanzado para PlayStation 5. The Rising Tide, viene a ampliar un poco más la historia del juego, sumando nuevas mecánicas, habilidades pero que en relación a la entrega original y el DLC previo, no deja de sentirse que se queda un tanto corta.

Pero comencemos por la historia, The Rising Tide nos lleva a explorar un escondido lugar de Valisthea, la región donde se desarrolla el juego, todo mientras buscamos liberar al Eikon perdido Leviathan y a su portador, quien lleva décadas encerrado. Es así como el DLC nos presenta un nuevo mapa para explorar, todo mientras vamos conociendo al pueblo de Mysidia, el cual se creía extinto y sobre qué es lo que ocurrió realmente con el Eikon desaparecido.

Final Fantasy 16: The Rising Tide.

La historia de esta forma, a diferencia del DLC anterior, Echoes of the Fallen, nos presenta una trama más cercana a lo que fue Fantasy XVI, pero que se queda corta en una serie de aspectos. Por un lado, mientras vamos conociendo sobre este pueblo y sus personajes, al ser todos nuevos no se logra generar ese vínculo emocional que si ocurre con aquellos que desarrollamos a lo largo de todo el juego, y es que si a esto sumamos que la expansión dura tan sólo unas tres horas es que nos encontramos que la historia terminó antes siquiera de recordar el nombre de los nuevos personajes. En este aspecto hay que mencionar que la trama y todo lo relacionado con esta no es mala y sigue mucho la línea del juego central, pero su corta duración sin duda le afecta en su desarrollo.

Otro aspecto, es que la historia como tal no representa un mayor desafío al jugarla, a diferencia del DLC anterior donde el jefe final requería una mayor concentración y el uso de todos nuestros recursos acá el combate contra Leviathan resulta mucho más simple y aunque intenta mantener ese aspecto cinemático de los enfrentamientos con los otros Eikon, queda por detrás de combates como el contra Titán o Bahamut. De todas formas, como todas las peleas con Eikons de Final Fantasy 16 esta resulta bastante entretenida y visualmente atractiva.

Final Fantasy 16: The Rising Tide.

Quizás el aspecto más relevante de este DLC, es las nuevas habilidades y es que al poco de iniciar esta misión es que recibiremos las habilidades de Leviathan, las cuales vienen a romper con lo habitual del juego y es que Leviathan es prácticamente un arma de fuego en un mundo de espadas y magia, con su ataque básico equivalente a disparos y complementándose con una serie de habilidades de rango. Leviathan de esta forma entrega un nuevo enfoque al combate al poder mantener constantemente el rango, entregando aún más diversidad en las posibles estrategias.

Una atractiva sorpresa que trae este DLC es que Leviathan no es el único Eikon que recibe Clive y es que tras culminar el DLC recibes un último poder, el de Ultima, el cual entrega una serie de poderosos ataques y un cierre al árbol de habilidades. Con esto es probable que te preguntes ¿Y dónde ocupo estas nuevas habilidades si ya culminé todo? Bueno, junto con el DLC es que también llegó un nuevo contenido llamado Kairos Gates, donde podrás participar en una serie de combates contra hordas y hordas de enemigos mientras vas poco a poco obteniendo ventajas y mejoras para Clive, en un modo que resulta bastante entretenido para pasar el rato.

Final Fantasy 16: The Rising Tide.

Quizás el punto más alto de este DLC y tal como en el juego base, es la banda sonora y es que una vez más el compositor Masayoshi Soken se luce con una serie de temas que acompañan a la perfección cada uno de los momentos del juego.

En conclusión...

Final Fantasy 16: The Rising Tide es una expansión que se mantiene en línea con lo que fue el juego base, quizás el mayor problema que presenta es que se queda un tanto por detrás frente a otros combates y no representa un gran desafío a lo largo de sus misiones, a pesar de esto es bastante disfrutable y una vez culminado el DLC, Kairos Gates, nos entrega el desafío que no tuvimos a lo largo de la trama.