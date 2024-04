Review | Horizon Forbidden West: Complete Edition en PC: Un excelente port de un excelente juego

En febrero de 2022 cuando se lanzó Horizon Forbidden West este quedó relegado a un segundo plano y es que el título de Guerrilla compartió semana de lanzamiento con Elden Ring, juego que se llevó gran parte de las miradas, dejando a la secuela de Aloy un tanto en el olvido y no recibiendo la atención que realmente merece. Y es que de por si, Horizon Forbidden West es un excelente juego que viene a continuar con las bases sentadas por la primera entrega, pero en una escala aún mayor. El tiempo ha pasado y recientemente el juego ha llegado a PC con Horizon Forbidden West: Complete Edition, un pack que incluye la expansión Burning Shores y que sin duda permite una vez más centrar las miradas en esta excelente saga.

En esta ocasión nos encontramos con un port realizado por Nixxes, quienes trabajaron en ports de otros juegos de PlayStation como Marvel’s Spider-Man Remastered o Ratchet & Clank: Drift Apart, y lo primero que podemos decir es que desde un comienzo el juego luce de forma increíble con gran cantidad opciones gráficas y sin problemas de rendimiento, algo que en el pasado ha afectado a otros ports a PC. Es así como Horizon Forbidden West: Complete Edition nos entrega la opción de modificar la resolución, el contraste, la calidad de las texturas, sombras, el nivel de detalle y un gran número de otras opciones, así como aprovechar tecnologías como Nvidia Reflex y DLSS en las tarjetas Nvidia y FSR 2.2. de AMD.

Entre las opciones también se destaca la compatibilidad con pantallas ultra panorámica o ultrawide, así como la compatibilidad con el mando DualSense de PlayStation 5, algo que se ha vuelto común en los port de PlayStation 5. A pesar de esto si eres de jugar con ratón y teclado no hay problema y es que el juego también se encuentra adaptado para que puedas jugarlo con esto sin problemas.

Horizon Forbidden West: Complete Edition en PC.

En cuanto a la historia, el juego nos deja tras los sucesos de la primera entrega, cabe recordar que Horizon Zero Dawn fue uno de los primeros exclusivos de PlayStation en ser portados a PC. Sin embargo, aunque no lo hayas jugado, en esta ocasión cuentas con un resumen de lo ocurrido hasta la fecha, el cual aunque no entrega tantos detalles pero si permite hacerse una idea de lo ocurrido de cara a esta segunda entrega. Tras esto, es que comienza la nueva aventura de Aloy, la cual como el nombre del juego lo indica, la llevará hacia el oeste, a nuevas y peligrosas tierras, donde tendrá que enfrentar nuevos enemigos con el fin de evitar el fin de la vida en el planeta.

Hay que mencionar que aunque la historia resulta atractiva, los primeros minutos se pueden volver un tanto pesado y es que la primera hora de juego será una combinación de tutorial con contexto para lo que se viene, poniéndose realmente interesante cuando cruzamos la frontera hacia el oeste.

Aunque el juego mantiene en gran medida el estilo de juego presentado por la primera entrega, en esta ocasión los detalles gráficos del mundo que nos rodea van mucho más allá, haciendo que se sienta más vivo y lleno. De igual forma, la variedad de ambientes, personajes y criaturas lo vuelve realmente atractivo de explorar.

Horizon Forbidden West: Complete Edition en PC.

En la misma línea, hay que mencionar que la jugabilidad mantiene gran parte de los aspectos de su predecesor, implementa nuevas armas y mecánicas, dándole un golpe de aire fresco al título.

En cuanto al rendimiento, en nuestro caso el juego no presentó ningún tipo de problema, cargando los shadders al iniciar en pocos minutos y pudiendo saltar al juego de forma rápida y sin problemas. Como es habitual esto depende en gran medida del computador en que se realicen las pruebas que en nuestro caso fue en:

Procesador: Intel i9-10900K

Memoria: 64GB DDR4

Gráfica: Nvidia RTX 3090

SSD: NVMe Kingston 1TB

Con esto, es que pudimos correr el juego sin mayores problemas a una resolución de 2K y manteniendo una tasa de frames estable la cual rondaba los 80 FPS con gráficos en Alto. Hay que mencionar que aunque no teníamos el juego al máximo este de por si lucía increíble visualmente, demostrando el gran trabajo que se hizo con este port.

Horizon Forbidden West: Complete Edition en PC.

En conclusión...

Horizon Forbidden West: Complete Edition es un excelente port de un excelente juego, este se encuentra bien optimizado pudiendo disfrutarse sin mayores problemas. Además, su gran cantidad de opciones de configuración permiten ajustarlo a los diferentes requerimientos que tenga el jugador.