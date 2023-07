Review | Sonic Origins: Un excelente regreso de cuatro clásicos de Sega

Durante el último tiempo Sonic parece haber tenido un nuevo aire en su popularidad, y es que con el éxito de las películas y el buen desempeño que tuvo Sonic Frontiers han hecho que el erizo de Sega vuelve a estar en un buen momento de cara a las nuevas generaciones. Es así, y en un contexto en el que resulta probable que muchos nuevos fans no hayan jugado los clásicos que tuvo la saga en los años 90′ es que desde Sega han decidido lanzar Sonic Origins, un compilado que reúne cuatro entregas clásicas como lo son Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles y Sonic the Hedgehog CD.

Uno de los elementos más atractivos que tiene esta colección, que es tanto para todos aquellos que no disfrutaron de los juegos originales como aquellos que quieren volver a vivir estas aventuras, es que los cuatro juegos han recibido una serie de mejoras con el fin de adaptarse a los tiempos actuales. Es así como tenemos cuatro remasterizaciones realizadas por los creadores de Sonic Mania, una de las últimas entregas 2D que tuvo la saga.

Entre las mejoras nos encontramos con un Modo Aniversario donde se adapta la imagen a 16:9 para utilizar toda la pantalla, nuevas animaciones, y con la posibilidad de utilizar a personajes que no estaban disponibles originalmente en las diferentes entregas, con la posibilidad, por ejemplo, de jugar con Tails o Knuckles las etapas del primer Sonic.

A pesar de estos cambios, el juego se mantiene bastante fiel al original en lo que respecta a jugabilidad y físicas, por lo sentirás el juego tal como era en Sega Genesis.

Otro aspecto que llega de la mano del Modo Aniversario es que se elimina el sistema de vidas, con lo cual podrás jugar sin temor a tener que comenzar desde cero, algo que para aquellos que buscan un verdadero desafío puede resultar un tanto incómodo, ya que en su tiempo, parte de la jugabilidad era lograr terminar el juego con las vidas limitadas que se tienen.

A la vez, se añade un sistema de monedas (in-game) las cuales permiten repetir las fases bonus para obtener las esmeraldas o desbloquear contenido de la galería. Para todos aquellos que no quieren cambios y preferirían un viaje completo al pasado, la colección también viene acompañada de un Modo Clásico, el cual permite jugar en 4:3 y con vidas limitadas, es decir tal como el juego original.

De esta forma, el juego cuenta con modos para todos los gustos y sin duda resulta atractivo de cara a revivir estas entregas. A pesar de esto, un punto que le juega en contra, es que no tenemos la posibilidad de jugar con vidas en pantalla completa, algo que habría estado bastante bien, para aquellos que quieren disfrutar al máximo el como lucen estos juegos y a la vez mantener el desafío que significa tener vidas limitadas.

Dejando de lado el modo Aniversario y Clásico, nos encontramos con dos modos extras, uno llamado Boss Rush, que te enfrenta a los diferentes jefes de cada juego, y un Mirror Mode o Modo Espejo, el cual invierte los diferentes niveles de los juegos. Estos modos, se sienten como un extra, el cual da más rejugabilidad al título si es que ya terminaste los cuatro juegos y quieres probar otras cosas.

Finalmente, quizás el mayor atractivo de este juego es su modo Historia, el cual nos sitúa frente a todos los juegos como si se tratara de una gran historia y nos obligará a ir acabándolos de forma cronológica. También es que nos encontramos con unas cinemáticas animadas que se roban toda la atención y que le vienen a la perfección a esta colección que busca celebrar las primeras entregas del erizo.

Hay que mencionar que no existe una gran diferencia entre jugar el modo Historia y los juegos de forma individual, pero de todas formas resulta bastante atractivo el enfrentarlos como un gran único juego.

En conclusión…

Sonic Origins es una excelente adaptación de cuatro clásicos. Los juegos a pesar con algunas mejoras se mantienen principalmente fiel a las entregas originales, volviéndose un infaltable para los fans de Sonic y una excelente entrega para quienes nunca hayan jugado los primeros juegos del personaje. Quizás el mayor problema es que las diferentes opciones del Modo Aniversario y Modo Clásico no se pueden seleccionar una por una para jugar como más nos acomode, debiendo optar por una u otra.