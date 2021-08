Rick and Morty parará hasta septiembre para presentar su final de temporada extendido

El pasado domingo fue presentado en HBO Max el octavo episodio de la quinta temporada de Rick and Morty, titulado “Rickternal Friendshine of the Spotless Mort”. Si no lo han visto aún, solo necesitan saber que es una locura que, como su nombre lo indica, nutre a su historia de la película “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”.

Y tras ese capítulo, ya no habrán más episodios de la serie animada por todo agosto. Todo volverá recién el próximo 5 de septiembre, ya que ese domingo se presentará un final de temporada especial.

Serán dos episodios presentados en una sola tanda. Son el novelo episodio, titulado “Forgetting Sarick Mortshall”, y el décimo, llamado “Rickmurai Jack”.

En Estados Unidos, como la serie se emite en el canal Adult & Swim, el episodio durará 1 hora. Claro que eso incluye tandas comerciales.