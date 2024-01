Ryan Gosling cuestiona nominaciones a los Premios Oscar: “No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie”

Ryan Gosling se ha referido a la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en las nominaciones a los premios Oscar, señalando que “no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie”.

El actor, que recibió una nominación una nominación a Mejor Actor de Reparto por su rol como Ken en Barbie, publicó un comunicado (Vía GamesRadar) donde junto con agradecer la nominación da a conocer su visión sobre los hechos.

“Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken”, mencionó, agregando que “pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta histórica película mundialmente celebrada”.

Junto con la nominación de Gosling, Barbie, dirigida por Greta Gerwig, recibió ocho nominaciones en diferentes categorías, incluída la de Mejor Película.

“Ningún reconocimiento sería posible para nadie por la película sin su talento, valor y genio” continuó el actor, apuntando que “decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.

“Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores. Dicho esto, estoy muy feliz por América Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”, cerró.

Barbie se ubicó entre las películas con más nominaciones para los Premios Oscar.