Sacha Baron Cohen agradeció al “bufón racista” de Trump por la publicidad gratis para Borat 2

“Donald, ¡apreció la publicidad gratis para Borat”. Con esas palabras, el actor Sacha Baron Cohen se refirió a las críticas que le realizó el Presidente de los Estados Unidos tras el estreno de su más reciente película, que entre sus múltiples títulos es conocida como Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

A bordo del Air Force One, Donald Trump fue consultado por los periodistas sobre el acceso que lograron los realizadores para adentrarse en la Casa Blanca sin autorización, lo que es presentado en una de las escenas eliminadas de la secuela, explicando qué desconoce lo que sucedió.

“Hace años trató de estafarme y fui el único que dijo que no, es un tipo farsante y no lo encuentro gracioso”, aseguró Trump.

Ante esa declaración, Baron Cohen recalcó que: “Lo admito, tampoco te encuentro gracioso. Sin embargo, todo el mundo se ríe de ti. Siempre estoy buscando a gente para interpretar a bufones racistas y tú vas a necesitar un trabajo después del 20 de enero. ¡Hablemos!”.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se llevarán a cabo este 3 de noviembre.