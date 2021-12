Santa Claus llegaría a Battlefield 2042

Con la Navidad a la vuelta de la esquina es que los diferentes juegos preparan sus diferentes eventos para conmemorar la fecha, así como la llegada de un nuevo año. En este marco, se conoció a través de dataminers, que Santa Claus, el Viejito Pascuero, Papa Noél o como quieras llamarlo llegaría a Battlefield 2042.

Los datos fueron dados a conocer por Battlefield Buillentin, quien encontró estos elementos cosméticos, así como otros, en la actualización 3 del juego, aunque por el momento permanecen ocultos.

Según fue dado a conocer, este skin es para el especialista llamado Boris, y suma un traje, así como una barba blanca entre otros detalles.

El lanzamiento de Battlefield 2042 no ha sido fácil, y el juego ha estado plagado de críticas por los bugs presentados, así como por la falta de contenido. A pesar de esto, esta colaboración parece no haberle agradado del todo a los fans, ya que algunos están criticando la skin, diciendo que es absurdo, y que no viene con el estilo de Battlefield.