Se filtran las ventas en PC de varios de los juegos de PlayStation

Desde hace un tiempo es que Sony ha comenzado a lanzar diferentes juegos de PlayStation en PC y ahora se ha conocido el desempeño de estos a través de la enorme filtración que afectó a Insomniac Games.

Los lanzamientos de PlayStation en PC comenzaron en agosto de 2020 con la llegada de Horizon Zero Dawn y tras esto es que juegos como God of War, Uncharted y Marvel’s Spider-Man han aterrizado en la plataforma.

A través de la filtración es que se descubrió una ficha en la que se muestra la venta de estos juegos en Steam hasta febrero de 2023, por lo que no están contabilizados títulos como The Last of Us Parte 1.

La información apunta que a la fecha se vendieron casi 11 millones de juegos a través de Steam, siendo el más vendido Horizon Zero Dawn con 3,3 millones de copias vendidas.

De igual forma, en el listado se destaca Marvel’s Spider-Man Remastered, juego que en tan sólo 6 meses había logrado vender 1,3 millones de unidades.

Acá el listado completo: