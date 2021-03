Speedrunner logró completar Sekiro: Shadows Die Twice en menos de 20 minutos

Sekiro: Shadows Die Twice fue lanzado en 2019 y recibió amplias alabanzas por su particular estilo tipo Darksouls ambientado en Japón feudal. Al igual que aquella franquicia, se caracterizó no solo por un satisfactorio sistema de combate cuerpo a cuerpo, sino también por una considerable dificultad que asegura que, aunque el título diga que las sombras mueren dos veces, lo mas probable es que morderás el polvo en múltiples ocasiones antes de poder completar la campaña.

Esto no ha detenido a los speedrunners de intentar terminar el juego en tiempos reducidos, pero si ha sido un obstáculo importante. Pero la dedicación da frutos y es así cómo ahora un jugador logró registrar un tiempo de menos de 20 minutos.

Llegando al filo con 19:59 minutos, el jugador LilAggy transmitió esta semana lo que asegura es el primer speedrun bajo 20 minutos del juego, aprovechando todo tipo de atajos, glitches y trucos para vencer.

Pueden ver el registro del speedrun a continuación.