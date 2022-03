The King of Fighters XV suma las canciones de KOF 2002 Unlimited Match a su DJ Station

Han pasado unas semanas desde el lanzamiento de The King of Fighters XV, y desde SNK han dado a conocer que durante la jornada de hoy los 29 temas que componen la banda sonora de King of Fighters 2002 Unlimited Match se añadirán al juego.

La información fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter de la desarrolladora, donde además señalaron que más tracks están en camino.

Cabe recordar que KOF XV cuenta con una DJ Station donde tienen las bandas sonoras de diferentes juegos de la franquicia. Hasta el momento estaban disponibles la del juego, junto con la The King of Fighters XIV y 94′.

The King of Fighters XV se lanzó el pasado 14 de febrero, esta nueva entrega de la popular saga de pelea cuenta con una treintena de personajes, los cuales involucran desde personajes clásicos, hasta algunos nuevos.