The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom presenta un nuevo vistazo a su gameplay

Tal como se había anunciado, durante la jornada de este martes desde Nintendo realizaron una transmisión de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, la próxima entrega de la popular saga que llegará a Nintendo Switch, y donde se mostró un poco más de la jugabilidad y las novedades que presentará el título.

En la ocasión se habló de las islas flotantes, así como de algunas de las nuevas habilidades que presentará el juego, como la de combinar diferentes objetos, ya sea para enfrentar a los enemigos, como para trasladarse, dándole una enorme cantidad de opciones a los jugadores.

En la ocasión, además se presentó de forma oficial la rumoreada Nintendo Switch OLED basada en el videojuego, la cual contará con un diseño inspirado en el juego, con detalles dorados en el dock.

The Legend of Zelda: Tears of a Kingdom será lanzado el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch.