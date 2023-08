The Lord of the Rings: Gollum busca soluciuonar sus problemas y recibe un enorme parche

The Lord of the Rings: Gollum se convirtió en uno de los peores lanzamientos de 2023, y ahora desde Daedalic Entertainment han lanzado un nuevo parche el cual busca solucionar una serie de errores y problemas que presentaba el título.

“A todos nuestros jugadores, gracias por vuestra paciencia. Esperamos sinceramente que estos cambios os ayuden a disfrutar de The Lord of the Rings: Gollum”, señalan al respecto.

Cabe recordar, que desde la desarrolladora pidieron perdón tras el lanzamiento del juego, ante la oleada de críticas que recibió. “Nos gustaría disculparnos sinceramente por la experiencia decepcionante que muchos de ustedes han tenido con El Señor de los Anillos: Gollum tras su lanzamiento”, señalaron en la ocasión.

Tras el fracaso que significó el lanzamiento del juego, desde la compañía también anunciaron el cierre de su estudio interno de desarrollo, lo que afectó a una veintena de trabajadores y supone la cancelación de al menos un proyecto. Con esto es que desde Daedalic Entertainment se centrarán sólo en la publicación y edición de videojuegos.