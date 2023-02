Todos los personajes se reúnen en la nueva ilustración de Attack on Titans de Hajime Isayama

A pesar de que ha pasado un tiempo desde que finalizó el manga de Attack on Titans, el autor Hajime Isayama, realizó una nueva ilustración de la obra para la portada de la revista Bessatsu Shonen, donde se pueden ver a los diferentes personajes de la serie.

En un final mucho más feliz que el que tuvo la obra, la imagen reúne a gran parte de los personajes que conformaron la publicación, aunque cuenta con algunos spoilers para quienes desconocen el final del manga.

La imagen llegó acompañada de un mensaje del autor donde mencionó que, “Queridos lectores de Betsumaga, ha pasado un tiempo. Me siento muy honrado de estar en la portada de este número, a pesar de que han pasado casi dos años desde que terminó la serie”, y agregando que “me preocupaba de no poder dibujar una imagen de algo que ha estado completo con esa sensación de estar en esos últimos momentos de la serie. Entonces, al final, me decidí por esta composición porque sentí que esta era la única forma en que podía dibujar esta imagen. Este año verá la conclusión del anime y creo que finalmente será el final. ¡Espero que lo disfruten!”

Cabe recordar que en marzo regresará Attack on Titan con su ‘Final Season Part 3′, la cual estará dividida en dos partes y que tendrá un especial de una hora como primera.