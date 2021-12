Tom Holland quiere participar en las películas de Spider-Man: Into the Spider-Verse

La versión de Peter Parker interpretada por Tom Holland tendrá su turno para jugar con los elementos del Multiverso en lo que será Spider-Man: No Way Home, pero al parecer eso no sería suficiente para el actor y el Spidey del MCU también quiere formar parte de las películas de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Días después de que se diera a conocer el primer tráiler para la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Holland conversó con el portal SYFY Wire en el marco de la promoción de Spider-Man: No Way Home y naturalmente surgió el tema de la saga que arrancó con la aclamada cinta animada de 2018.

“Las amo y solo estoy esperando la llamada telefónica”, señaló Holland después de que Zendaya expresara su entusiasmo por esa saga. “Chicos, llámenos. Pónganos en su película, queremos estar en ella”.

Tras el estreno de Spider-Man: Into the Spider-Verse se reveló que durante un punto de la producción de la película se consideró incluir a las versiones de Peter Parker interpretadas por Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero obviamente eso no prosperó. No obstante, según Holland, durante el rodaje de No Way Home la productora de Sony, Amy Pascal, le habría consultado respecto a una potencial participación en las nuevas películas de la saga enfocada en Miles Morales. Pero aquello tampoco habría avanzado.

“Amy realmente me preguntó en el set de esta película y nadie ha vuelto a mí”, dijo Holland.

La secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse se llamará Spider-Man: Across the Spider-Verse y seguirá a Miles Morales a través de diferentes universos con arácnidos. En ese sentido, mientras el entusiasmo por la aparición de personajes como Spider-Man 2099 sigue creciendo, puede que Holland aún tenga la oportunidad de aparecer en esa película o su segunda parte. Pero claro, para bien o para mal, por ahora no hay nada asegurado.