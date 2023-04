Tom King recordó cuál era su idea original para la historia de Dick Grayson tras el disparo de KGBeast

Corría 2018 cuando en las páginas de Batman #55 el guionista Tom King decidió concretar un movimiento que cambiaría la historia de uno de los personajes más populares de la Batifamilia: Dick Grayson.

Como recordarán, en el contexto de la historia titulada “Beast of Burden- Parte 1”, Dick recibió un disparo en la cabeza por parte de KGBeast. Obviamente números más tarde Batman cobró venganza por el ataque contra el ex-Robin pero la historia no terminó allí y por varios números de su serie regular, abarcando desde 2018 a 2020, Grayson no fue Nightwing ni Dick y se presentó a sí mismo como Ric, un individuo que no tenía recuerdos de su vida como vigilante y no quería nada con sus atiguos amigos y familia.

El arco de Ric no fue muy bien recibido por los fanáticos y a menudo es criticado por su gran extensión.

En ese sentido, pese que Dick ya lleva un buen tiempo siendo él mismo e incluso estuvo al centro del evento más reciente de DC, Dark Crisis, recientemente el tema de Ric reflotó en Twitter y Tom King aprovechó de recordar su propuesta original para esa historia.

Citando un tweet sobre la infame extensión de la historia de Rick Grayson, King escribió: “Mi propuesta era que Dick se recuperaría, aprendiendo a ser él mismo nuevamente, mientras que Tim se hacía cargo del manto de Nightwing. Sería una historia de dos hermanos que se unen, cuidándose el uno al otro a la sombra del Murciélago. Dick volvería en 6 a 12 números. Se fueron por otro camino”.

Aunque la idea de Tim Drake como Nightwing podría resultar controversial para algunos fanáticos, la propuesta de King suena llamativa. Pero claro King solo era el guionista de Batman y las decisiones sobre la dirección de ese libro y el resto de los títulos de la Batifamilia no eran responsabilidad solo de él.