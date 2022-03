Tras más de cinco años de su lanzamiento For Honor finalmente tendrá crossplay

Han pasado más de cinco años desde el lanzamiento de For Honor, el título de lucha de Ubisoft, y finalmente el juego tendrá crossplay, según fue dado a conocer por la desarrolladora.

“El crossplay ha sido una ambición de nuestro equipo durante mucho tiempo. Ha habido muchos desafíos técnicos para llevar el crossplay a For Honor porque los componentes técnicos básicos del juego no se diseñaron originalmente para admitirlo. Gracias al arduo trabajo del equipo, ahora estamos orgullosos de llevar el juego cruzado a nuestros guerreros. Creemos que este beneficiará a For Honor y su visión a largo plazo”, apuntaron desde Ubisoft.

La característica llega en el marco del próximo sexto aniversario del juego, y según explican esta será implementada en dos fases. Según señalaron en el blog del juego, la primera fase llegará este 17 de marzo para PC, PlayStation, y Xbox, mientras que la segunda fase aún está en desarrollo, y llegará en una fecha por definir.

Durante la fase 1, el juego cruzado estará habilitado para el emparejamiento para los modos PVP y PVE, con los grupos de tres jugadores debiendo ser de una misma plataforma, ya sea PlayStation, Xbox o PC. Por otro lado la fase 2 extenderá el juego cruzado a los grupos de juego, con lo cual mencionan, “la plataforma que elijan tus amigos ya no será un obstáculo cuando busquen jugar juntos”.

Desde Ubisoft mencionan que esto ayudará a disminuir los tiempos de búsqueda de partida, a la vez que señalan que aunque la opción se activará automáticamente para todos los jugadores, estos podrán desactivarla con libertad.