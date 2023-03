Un rumor detalla cómo se relacionaría la trama de la serie de Ahsoka con Thrawn y la segunda temporada de The Mandalorian

[En esta nota encontrarán posibles spoilers sobre Ahsoka]

Durante la próxima semana Lucasfilm debería presentar un adelanto oficial o un nuevo vistazo a la serie de Ahsoka Tano en el contexto de la edición 2023 de la “Star Wars Celebration”. Pero aunque aún falta para esa instancia, un nuevo rumor busca revelar cómo sería la historia del siguiente programa de Star Wars.

En una reciente actualización el portal Making Star Wars aseguró conocer la trama de general de Ahsoka y cómo se conectaría la serie con la segunda temporada de The Mandalorian.

De acuerdo a la publicación, Ahsoka dividiría su historia en dos grandes partes: una enfocada en Sabine Wren y la Nueva República; y otra centrada en la búsqueda de Ezra Bridger y el Gran Almirante Thrawn.

Esa primera parte se desarrollaría antes, durante y un poco después del “The Jedi”, el quinto episodio de la segunda temporada de The Mandalorian. Todo mientras la segunda mitad, que serían últimos cuatro episodios de Ahsoka, ocurriría en paralelo al tercer ciclo de la serie sobre Din Djarin y Grogu.

Pero eso no es lo más llamativo porque según Making Star Wars la conexión entre The Mandalorian y Ahsoka no solo serían los tiempos de ambas historias, sino que el programa protagonizado por Rosario Dawson revelaría la verdadera naturaleza de la historia de Morgan Elsbeth en Corvus.

Después de todo, Making Star Wars sostiene que la antagonista que figuró en el mencionado episodio de The Mandalorian no solo estaría en ese planeta para ejercer su propio mandato.

“El rumor es que Morgan Elsbeth no solo se estaba relajando con Corvus en su villa durante el Capítulo 13 de The Mandalorian: The Jedi. Estaba extrayendo recursos del planeta para construir una nave capaz de llevar al Gran Almirante Thrawn de regreso a los mundos centrales. Debe ser un lugar difícil de conseguir con algunos obstáculos que superar. Morgan nunca detuvo la producción de su máquina de guerra cuando cayó el Imperio, Din incluso menciona que parece que todavía está en el negocio y esa línea es importante para esta historia”, dice el reporte.

Y eso no es todo ya que según este reporte Baylon y Shin, un jedi que pasó al lado oscuro y su aprendiz, serían aliados de Elsbeth en esta misión que eventualmente permitiría que Sabine y Ahsoka los sigan en su esfuerzo para localizar a Ezra dando pie a una gran batalla.

“Estos dos desertores del camino Jedi son aliados de Thrawn y acompañan a la Nightsister Morgan Elsbeth a la región desconocida para llevar a Thrawn a casa y ayudarlo con su agenda más profunda. Allí encontrarán a Thrawn con su nuevo guardaespaldas llamado Enoch que parece un Destro dorado de G.I. Joe con influencias Samurai”, explica el rumor.

Por ahora todo esto está en el terreno de los rumores y Ahsoka aún no tiene una fecha de estreno.