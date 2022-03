Una mala experiencia con drogas ayudó a Denis Villeneuve a realizar las visiones de Paul Atreides en Dune

Las visiones de Paul Atreides son uno de los aspectos más llamativos e importantes de Dune y, aunque en última instancia esos momentos de la película lucían muy bien, todo eso habría sido posible gracias a una mala experiencia de Denis Villeneuve con un particular pastel de plátano.

Recientemente Villeneuve participó de un panel organizado por The Directors Guild of America y, al ser consultado sobre cómo diseñó ese aspecto de su adaptación de Dune, contó que pudo realizar las visiones de Paul Atreides gracias a una vivencia propia con la marihuana.

“No estoy seguro sobre si puedo hablar de eso aquí. Involucró alucinaciones(...)”, dijo el director. “Pero diré esto, a veces la vida es extraña y la verdad es que una cosa que me ayudó muchísimo para dirigir a Timothée es que mi hijo había cocinado un pastel de plátano unos meses antes de rodar la película, y el pastel de plátano estaba muy ‘picante’ y tuve el peor mal viaje de mi vida. Pero me ayudó muchísimo, suena estúpido, pero a veces es bueno experimentar las cosas uno mismo. Ese mal viaje, con marihuana, me ayudó profundamente a dirigir a Timothée en las visiones, a explicarle el estado que buscaba. Y, extrañamente, cuando le mencioné la experiencia del pastel de plátano a Timothée, él lo entendió. Esa es la verdad. ¡No intenten esto!”.

Actualmente Villeneuve se está preparando para filmar la segunda parte de Dune, una película que aunque no tendrá por delante la tarea de establecer para la pantalla grande al mundo de la novela creada por Frank Herbert, igualmente representará desafíos para el director, por lo que solo podemos esperar que de cara al rodaje planificado para mediados de este año Villeneuve tenga otras experiencias que ayuden a realización de Dune-Parte 2.