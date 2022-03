Una película live-action de Voltron está en desarrollo de la mano del director de Red Notice

Otra vez intentarán llevar a Voltron a la pantalla grande. Después de los infructuosos intentos anteriores por adaptar esa franquicia al cine, ahora The Hollywood Reporter informa que Rawson Marshall Thurber está encabezando el desarrollo de una nueva cinta live-action de Voltron.

Thurber, quien comandó películas como Red Notice y Skyscraper, ideó la historia para esta película de Voltron y co-escribirá su guión junto a Ellen Shanman.

Por ahora este proyecto no tiene vinculado a un estudio, sin embargo, The Hollywood Reporter indica que desde hace dos semanas existe una disputa entra varias compañías para quedarse con esta potencial producción y concretamente empresas como Warner Bros, Universal y Amazon estarían en carrera para quedarse con los derechos de Voltron. Todo mientras Netflix, la plataforma que estrenó Red Notice y Voltron: Legendary Defender, no estaría participando de aquella puja.

Pese a que aún no hay nada sellado, este proyecto cuenta con Todd Lieberman, David Hoberman y Bob Koplar de World Events Productions como productores e incluso sería posible que este fin de semana se concrete un trato con alguna de las compañías interesadas.