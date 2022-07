Uno de los guionistas de Solo preferiría continuar esa entrega de Star Wars con una película en vez de una serie

Hasta el momento ni Lucasfilm ni Disney han anunciado planes concretos para continuar la premisa de Solo: A Star Wars Story, su último spin-off cinematográfico de la franquicia espacial y la cinta que durante todo este tiempo ha sido apuntada como el factor que llevó a cambiar el foco principal de Star Wars desde el cine a la televisión.

Pero aunque por ahora es imposible dilucidar si algún día Solo tendrá una continuación, recientemente el guionista Lawerence Kasdan abordó el futuro de esa potencial saga e indicó que más allá del interés de algunas personas, a él no le gustaría seguir con la historia de la juventud de Han Solo dentro del formato de una serie.

Particularmente Kasdan le explicó a Inverse que ha sacado varias conclusiones de la experiencia de Solo y le gustaría aplicarlas en una secuela en lugar de una apuesta televisiva.

“No, no hay conversaciones sobre nada de eso”, señaló Kasdan al ser consultado sobre hipotéticos planes para una serie de Solo. “Nunca me he sentido particularmente atraído por convertir (a Solo) en una serie. Hablo mucho con Jon (Kasdan) y Ron (Howard) sobre lo que resultó bien y lo que resultó mal con la experiencia de Solo. Estaría más interesado en realizar otra película, no una serie de televisión”.

Pero aunque por lo menos habría interés para otra película, como bien señaló tiempo atrás Ron Howard, lo que sea que suceda con Solo no dependerá del equipo creativo de la primera cinta y es una determinación que está en manos de Lucasfilm y su compañía matriz, Disney.