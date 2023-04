Vean el tráiler de Wish, la próxima película de Walt Disney Studios

Un animal parlanchín, parte de una canción, un gobernante que aparentemente es malvado y otros clásicos tópicos de Disney marcan al primer adelanto de Wish, la próxima película de Walt Disney Studios.

Wish es una nueva cinta animada que girará en torno a la historia de Asha (Ariana DeBose), una joven que vive en un reino mágico llamado Rosas. Pero obviamente no todo será idílico en Rosas y aunque el gran atractivo de ese pueblo son los deseos que promete conceder su gobernante, el Rey Magnífico (Chris Pine), Asha describirá que hay un grave problema en Rosas cuando realiza una súplica a las estrellas y una estrella baja del cielo para ayudarla.

De hecho, la sinopsis de la película dice que en Wish “Asha, una idealista aguda, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica: una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Juntas, Asha y Star se enfrentan a un enemigo formidable, el gobernante de Rosas, el Rey Magnífico, para salvar a su comunidad y demostrar que cuando la voluntad de un humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, pueden suceder cosas maravillosas”.

Wish fue dirigida por Chris Buck (Frozen) con Fawn Veerasunthorn (Raya and the Last Dragon) y puedes ver su tráiler aquí:

El estreno de Wish está programado para noviembre de 2023 en cines.