Will Ferrell y Rachel McAdams son un extraño dúo de cantantes fracasados en el tráiler de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Eurovision es uno de los programas de concursos más importantes de Europa y aunque este año la competencia no se realizará debido al COVID-19, los fanáticos de este formato podrán recordar el programa de la mano de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, una nueva película de Netflix protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga se centra en la historia de Lars (Ferrell) y Sigrit (McAdams) un dúo de cantantes islandeses que después de fracasar en su tierra natal inesperadamente recibirán la misión de representar a Islandia en la competencia de Eurovision. Pero esa tarea no será sencilla y además de enfrentar las rivalidades propias del concurso Lars tendrá que lidiar con la mala impresión que tiene su padre de su trabajo.

Esta película es dirigida por David Dobkin (Wedding Crashers) y, además de contar con Ferrell y McAdams, tendrá actuaciones de Dan Stevens, Demi Lovato y Pierce Brosnan.

Puedes ver el tráiler de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga aquí:

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga se estrenará en Netflix el 26 de junio.