Tesla da un importante paso a un nuevo sistema de seguridad

Tesla a lo largo de sus años siempre se ha caracterizado por ir un paso adelante, es por esta razón que la marca norteamericana adoptará un nuevo sistema de seguridad, específicamente para las luces de emergencia, teniendo como principal propósito reducir las colisiones por alcance.

Gracias a la creación del sistema que ha sido desarrollado por los especialistas norteamericanos de la empresa Emergency Safety Systems, Tesla podrá presumir que sus modelos 100% eléctricos sean más seguros y confiables.

Este nuevo sistema se denomina “HELP”, que significa Hazard Enhanced Location Protocol y su traducción al español es “Protocolo de ubicación mejorada de peligros”. Su principal objetivo es potenciar el funcionamiento de las luces de emergencias convencionales.

Pero, ¿cómo así? Básicamente las luces tendrán destellos intermitentes más rápido que lo que frecuenta un vehículo convencional, en otras palabras, serán de mayor intensidad para poder ser percatados rápidamente y así evitar cualquier tipo de accidentes por alcance.

Este sistema se podrá activar automáticamente cuando ocurra una situación que lo amerite, por ejemplo, un pinchazo en un neumático. Además, tendrá la particularidad de poder ser operado de manera manual presionando un simple botón.

Volvo hace un tiempo también estrenó algo similar, sin embargo, no cuenta con el monitoreo de la presión de neumáticos, algo que destacan desde Tesla. La firma sueca dispone de una tecnología que alerta a los conductores que circulan por detrás de un peligro en la vía, no obstante, la firma de Elon Musk dispone de una tecnología más avanzada que ayudará a mejorar la seguridad vial, especialmente cuando hay colisiones con autos estacionados y que no se logran apreciar a lo lejos.