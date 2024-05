Hoy comenzó la restricción vehicular: revisa aquí el calendario

Como buen inicio de mayo, llega el frío y con él, las necesidades de calefacción y transporte generan que Santiago permanezca durante cuatro meses bajo una densa capa de smog que nos obliga a tomar las medidas necesarias para reducir su efecto en la salud de las personas. Todo producto de que nuestra ciudad se encuentra rodeada por cordones montañosos que impiden la buena circulación del aire. Debido a esto es común escuchar el comentario de que “Santiago está dentro de un hoyo”, lo cual es relativamente cierto.

Es por esto que dentro del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Santiago, se desprende el sistema de Gestión de Episodios Críticos (GEC), el cual cada año plantea nuevas aristas para abordar los momentos de mayor riesgo para la salud de las personas.

El GEC realiza un calendario de restricción vehicular que afecta a motos, autos sin sello verde, camiones y buses; además de autos catalíticos que hayan sido inscritos antes del 1 de septiembre del 2011 y que funciona entre el primer día hábil de mayo y el último día de agosto. En la cual se establece que dichos modelos no pueden circular por las provincias de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo entre las 7:30 de la mañana y las 21:00 hrs de lunes a viernes, a excepción de los días festivos.

Calendario de restricción para MOTOS DE ANTES DE 2002

Cabe destacar que el funcionamiento de este calendario está sujeto a cambios provocados por los días de preemergencia o emergencia ambiental, el cual añade aún más restricciones. Ya que en el primer caso, se suman todos los vehículos de carga liviana y pesada, incluyendo a las camionetas, sin importar el año de fabricación. Mientras que en caso de emergencia ambiental se suman dos dígitos adicionales al azar para los vehículos particulares. En ambos casos también entran en funcionamiento los ejes ambientales, que son calles cerradas a los vehículos particulares, que durante dichos episodios solo acogen al transporte público, por lo que existen multas asociadas al tránsito.

Calendario de restricción para MOTOS HASTA 2010

El calendario

En el caso de los autos con sello verde, los dígitos del 0 al 9 tienen un día fijo que no podrán salir a la calle durante esta temporada, ya que el calendario no varía a excepción de los episodios críticos ya mencionados anteriormente, por lo cual es más sencillo organizar la rutina, sabiendo que un día a la semana el auto no podrá circular.

Lunes: 4 y 5

Martes 6 y 7

Miércoles: 8 y 9

Jueves: 0 y 1

Viernes: 2 y 3

Calendario de restricción para AUTOS CATALÍTICOS

Los vehículos sin sello verde cuentan con un calendario aparte, que les da dos días de restricción a la semana para el mismo perímetro, pero que los excluye totalmente de poder ingresar al interior del anillo de Américo Vespucio durante cualquier día de la semana, sin importar el dígito en que termine su patente.

Calendario de restricción para AUTOS NO CATALÍTICOS

Exenciones

Lo cierto es que el sistema tiene ciertas exenciones que están validadas y aprobadas por las autoridades medioambientales y de transporte. Parte de estas autorizaciones abarcan a los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, quienes no están sujetos a la restricción vehicular y que además pueden transitar por los ejes ambientales.

Sí se pueden usar autopistas en días con restricción para cruzar el perímetro de exclusión

Además, por primera vez, los usuarios que transporten a personas con TEA, podrán tramitar en la Subsecretaría de Transportes una autorización que los exime de la restricción vehicular para poder desplazarse por la ciudad sin riesgo a ser multados.

Otra arista son las autopistas, que según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de sus RRSS, están excluidas de la fiscalización, ya que no solo tienen tránsito de la capital, sino que actúan como vía de paso para el tránsito entre otros sectores del país y que no deben ver afectados sus trayectos por la realidad local.

Las Multas

Los organismos encargados de dar cumplimiento a las diferentes reglamentaciones son los equipos de Carabineros, inspectores municipales e inspectores del propio Ministerio de Transportes, quienes se encuentran en terreno para apoyar a las más de 430 cámaras de inspección vehicular distribuidas por toda la ciudad.

El monto de las infracciones cursadas oscila entre 1 y 1.5 UTM, es decir, entre $65.000 y $97.000, por lo que no vale la pena arriesgarse.

Como dato anexo, durante el 2023 se vivó el mejor año desde que se tiene registros de planes de descontaminación en la Región Metropolitana en 1997. Ya que el año pasado se vivieron apenas 17 episodios de importancia, con 15 alertas ambientales y apenas 2 preemergencias, llegando al nivel de calidad del aire registrado en 2020 durante las cuarentenas, dando cuenta de que la estrategia efectivamente funciona.

¿Qué te parece el inicio del periodo de descontaminación de la capital?