EE.UU. afirma que una reocupación de Gaza por parte de Israel “no es buena” y que “seguirá siendo tierra palestina”

Estados Unidos mostró su descuerdo este martes que la “reocupación” de la Franja de Gaza anunciada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que Israel tendría la responsabilidad de la seguridad en el enclave palestino por un periodo “indefinido” de tiempo.

“El presidente sigue considerando que una reocupación de Gaza por parte de las fuerzas israelíes no es buena. No es bueno para Israel, no es bueno para el pueblo israelí”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en “CNN This Morning”.

John Kirby hoy también explicó que las partes mantienen discusiones “activas” sobre cómo podría ser la situación en el enclave palestino tras el final del conflicto.

“Hamas no puede ser parte de la ecuación”, ha dejado claro Kirby en una rueda de prensa, agregando que no puede haber “una vuelta atrás” después de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica el pasado 7 de octubre.

Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha coincidido en una rueda de prensa que no es posible volver al ‘status quo’ desde que ocurrieron los ataques, si bien ha subrayado que Washington no apoya la “reocupación de Gaza y tampoco lo hace Israel”.

“Los palestinos deben estar a la vanguardia de estas decisiones y Gaza es tierra palestina y seguirá siendo tierra palestina”, indicó, aseverando que trabajan con los socios israelíes sobre los distintos escenarios post-conflicto.

Netanyahu afirmó en declaraciones a la cadena estadounidense ABC que cuando Israel no tiene “una responsabilidad en la seguridad” de la Franja de Gaza hay una “erupción del terror” por parte de Hamas “a escalas que no se pueden imaginar”.

Pausa para liberar rehenes

También se conoció que Biden en el diálogo telefónico con Netanyahu el lunes, le expresó que una pausa de tres días en los combates podría ayudar a garantizar la liberación de rehenes, según informaron agencias informativas que citaron a dos funcionarios estadounidense e israelí.

Se indicó que conforme a una propuesta en debate entre Estados Unidos, Israel y Qatar, Hamas liberaría a entre 10 y 15 rehenes y aprovecharía la pausa para verificar las identidades de todos los rehenes actuales facilitando una lista con los nombres de las personas que tiene retenidas.

El lunes la Casa Blanca señaló en un comunicado que Biden y Netanyahu discutieron “la posibilidad de pausas tácticas para dar a los civiles la oportunidad de salir de forma segura de las zonas de los combates en curso, a fin de garantizar que la asistencia llegue a los civiles necesitados y permitir la liberación de posibles rehenes”.