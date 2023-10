Netanyahu forma gobierno de emergencia en medio de movimientos de tropas ante un posible segundo frente en la frontera con Líbano

El quinto día desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, luego de que durante el sábado el grupo islámico radical lanzara un inédito ataque que tomó por sorpresa al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, llegó con una nueva amenaza: el despliegue de decenas de miles de miembros de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país, en el límite con Líbano.

La decisión fue tomada ante la amenaza de la apertura de un nuevo frente de batalla, en una situación que no es ajena a la historia de Israel. El lunes, tres soldados israelíes murieron en un enfrentamiento con militares de Líbano, detalló BBC.

Bengalas, disparadas desde el lado israelí, arden en el cielo en Ramyah, cerca de la frontera entre Líbano e Israel. Foto: Reuters

Según el Ejército israelí, tropas y aviones mataron a dos “terroristas infiltrados” que habían cruzado a su territorio. Luego, la Yihad Islámica Palestina reivindicó a los fallecidos como propios. Ese mismo día, más tarde, al menos tres milicianos del movimiento libanés Hizbulá murieron tras un ataque israelí que se hizo en respuesta al fuego de morteros de la milicia chiita libanesa.

Ya el martes, la misma organización islámica aseguró haber disparado un misil guiado antitanque contra un vehículo militar israelí en la zona de Avivim, consignó la cadena británica. Hizbulá aseguró que los ataques eran una “represalia decisiva a la agresión sionista del lunes”. Los tres días de incursiones fueron respondidos por Israel con el despliegue de sus fuerzas en la frontera.

Un grupo de personas porta los féretros de los miembros de Hizbulá Ali Ftouni y Hussam Ibrahim, que murieron el lunes durante un bombardeo israelí sobre el sur de Líbano. Foto: Reuters

En el mismo contexto de la posible ofensiva libanesa, durante la noche del miércoles se vivieron horas de incertidumbre debido a un fallo en el sistema de alerta del Mando del Frente Interior. Casi todas las comunidades del norte de Israel recibieron alertas con la orden de refugiarse: se estaba desarrollando una infiltración de drones y de entre 15 y 20 parapentistas desde Líbano, pero era un error.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, aclaró a la prensa local que no existía tal invasión, y que se investigaría el incidente. “En relación con los informes de infiltración desde la frontera libanesa en el espacio aéreo de Israel, por el momento se ha descartado el temor a la infiltración. No hay lanzamientos en este momento desde Líbano. No hay alertas”, dijo en una declaración televisada, consignó Al Jazeera.

Con todo, la situación sigue siendo tensa tanto en Tiberíades, como en los Altos del Golán o en la ciudad costera de Haifa. En este último lugar el Ejército israelí informó del lanzamiento de un cohete R60 que cayó en un área abierta sin dejar víctimas. Posteriormente, el ataque fue reivindicado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas).

Gabinete de emergencia y unidad

La compleja situación interna que se vivía en Israel previo al ataque de Hamas, en la que Netanyahu se encontraba asediado por meses de protestas contra su polémica reforma judicial que -acusaban la oposición y miles de ciudadanos- le permitiría zafarse de investigaciones por corrupción en su contra, dio un giro importante este miércoles con la conformación de un gobierno de emergencia, en un intento por apuntalar la unidad en un contexto bélico.

Se trata de la incorporación de Benny Gantz, líder centrista de la oposición, exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor militar, que, junto al actual ministro de Defensa, Yoav Gallant, formarán un gobierno de unidad interino, informó el partido Unidad Nacional de Gantz mediante un comunicado.

Esta noche establecimos un gobierno de emergencia nacional. El pueblo de Israel está unido. Dejamos de lado cualquier otra consideración porque el destino del país está en juego”, dijo Netanyahu. Gantz añadió: “Nuestra posición aquí hombro con hombro es un mensaje claro para nuestro enemigo y, más importante aun, un mensaje para todos los ciudadanos de Israel: estamos todos juntos, todos nos estamos movilizando, todos estamos siendo movilizados”.

Este gobierno de emergencia no tendrá fines políticos ni promoverá ningún tipo de ley que no guarde relación directa con el conflicto en Gaza, detalló Al Jazeera. Sin embargo, aún no hay claridad de qué ocurrirá con los actuales aliados de extrema derecha y ultraortodoxos de Benjamin Netanyahu. Sin embargo, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del Frente Judío Nacional, señaló que “da la bienvenida a la unidad, ahora tenemos que ganar”.

Benjamin Netanyahu, a la izquierda, y Benny Gantz, a la derecha, acuerdan formar un gobierno de emergencia en Israel.

Si bien el esfuerzo busca dar una imagen de unidad, The Associated Press planteó que las dificultades se mantienen, considerando que el principal líder de la oposición del país, Yair Lapid, también fue invitado al gabinete, pero no contestó inmediatamente a la oferta.

También en la vereda política, Estados Unidos, a través del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunció que entabló conversaciones con Qatar para tratar la liberación de rehenes en Gaza, los que ascienden a 150, según autoridades israelíes.

“Obviamente, estamos en conversaciones, no solo con los israelíes, sobre cómo podría ser la recuperación de rehenes, sino con otros aliados y socios en la región”, planteó, según consignó el medio israelí Haaretz. “Y hay algunos países como Qatar que tienen líneas de comunicación abiertas con Hamas, así que, por supuesto, estamos lanzando la red a lo ancho, como cabría esperar; queremos reunir a todos estos rehenes con sus familias, en particular a los rehenes estadounidenses, de eso no hay duda”.

A su vez, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está manteniendo conversaciones con funcionarios de Hamas sobre la liberación de prisioneros en la Franja de Gaza, según el sitio de noticias turco Yeni Safak.

Netanyahu, en tanto, aseguró este miércoles que cualquier miembro de Hamas es “hombre muerto”. “Los aplastaremos y eliminaremos como el mundo hizo con Estado Islámico”, agregó.