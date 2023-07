Pedro Sánchez asegura que no contempla la repetición de elecciones en España

El presidente del Gobierno español y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha trasladado que no contempla el bloqueo y la repetición de elecciones en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que se ha celebrado este lunes, al día siguiente de las votaciones.

Ante la cúpula de su partido Sánchez se ha mostrado convencido de que la democracia española “encontrará la fórmula de la gobernabilidad”, según han indicado fuentes de la dirección del PSOE. Además, ha destacado que 11 millones de personas votaron por el “avance” al elegir opciones de izquierda.

Las fuentes consultadas señalan que el mensaje del presidente deja claro que no se producirá una repetición electoral, a pesar de que los resultados dejan un aparente escenario de bloqueo, con dos bloques que no pueden sumar la mayoría suficiente, y la llave de la gobernabilidad en manos de Junts per Catalunya.