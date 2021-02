“No hay espacio para las rencillas pequeñas”: Delgado llama a que “cerrar filas” a un día de que inicie la vacunación contra el Covid-19

A sólo un día de que se dé inicio a la vacunación masiva contra el coronavirus -comenzando con los adultos mayores de 90 años-, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hizo un llamado “transversal” a “cerrar filas” en torno al proceso.

El jefe de gabinete afirmó que “aquí no hay espacio para las rencillas pequeñas, para motivaciones que tienen que ver con temas políticos contingentes: aquí nos estamos jugando la salud de millones de chilenos y chilenas, la esperanza de ellos”. Por eso, añadió, “el llamado transversalmente es a que todos cerremos filas con un proceso de vacunación que requiere también la visión de que es un proceso inédito”.

Siguiendo esa línea, valoró el trabajo coordinado con “alcaldes y alcaldesas, funcionarios de salud, directores de salud municipal, que son actores clave” y anunció que a las 16.00 horas “tenemos la última reunión (con dichos actores) para fijar los últimos detalles”.

En relación al proceso de vacunación, recalcó que uno de los aspectos “claves” es que las personas cumplan con el calendario que establece los grupos prioritarios por cada día. “Basta que la persona tenga la edad que corresponda al calendario para que se acerque al lugar donde habitualmente se vacuna, por ejemplo, contra la influenza”, indicó.

También enfatizó en la seguridad de esta vacuna y del proceso, y llamó a la comprensión de la ciudadanía: “En algún momento, por supuesto que vamos a tener filas en algún vacunatorio, consultorio o dispositivo. Pero una fila bien gestionada, con distancia social, elementos y personal necesario, no tiene porque significar aglomeración”, dijo.

En tanto, la seremi de Salud detalló que este martes el proceso se encuentra en la etapa de distribución masiva: “En la RM tenemos tres centros de distribución, donde todas las comunas vienen a buscar vacunas. Al final del día, habremos distribuido 800 mil vacunas a las 52 comunas de la región”, detalló. De ellas, ya se han recogido alrededor de 200 mil.

Y sobre la vacunación masiva que iniciará mañana, Labra secundó las palabras del ministro del Interior. “La idea de los calendarios es que los respetemos. Si una persona no pudo asistir el día que le correspondía puede ir el día siguiente, pero la idea es que se respeten los calendarios para que evitemos aglomeraciones”, dijo.

Por otra parte, también entregó detalles de qué se necesitará para el día de la vacunación: además del uso obligatorio de mascarillas, las personas deben llevar su carnet de identidad. “Con eso será registrado en el sistema nacional de registro de vacunación”, señaló.

¿Qué pasa si uno no se encuentra en la comuna en que normalmente se vacuna? Si esa persona no se encuentra en su comuna o región el día que le corresponde vacunarse, “no hay problema en que haya a otro centro asistencial. Va a ser vacunado de todas maneras”, aseguró la seremi. Y añadió que “si para la segunda dosis se encuentra en otra comuna, también va a poder vacunarse en esa comuna gracias a este registro nacional”.