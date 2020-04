Gobierno anuncia que el regreso paulatino a clases comenzará en mayo

En su alocución de la noche de este domingo, el Presidente Sebastián Piñera confirmó una información que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, ya había insinuado en la mañana en una entrevista televisiva: la intención del gobierno de devolver a los estudiantes a sus salas de clases gradualmente.

A pesar de haber implementado la iniciativa “Aprendo en Línea”, Piñera reconoció que no era suficiente para suplir la experiencia en la sala de clases. “Todos sabemos que la educación virtual no es equivalente a la educación presencial en la sala de clases y que los compañeros, amigos, profesores y recreos son parte esencial y enriquecen la vida de los estudiantes”, dijo.

“Por eso hemos elaborado un Plan Gradual de Vuelta a Clases”, continuó. “Por supuesto, incluye todas las protecciones y medidas sanitarias para los estudiantes, profesores, personal educativo y padres y apoderados”.

Aunque la fecha original para el retorno era el 27 de abril, Piñera adelantó que la fecha será postergada y que el regreso gradual será “a partir del mes de mayo”. “En esta materia hemos estado en contacto y siguiendo de cerca la experiencia de otros países y organismos especializados, incluido nuestro consejo asesor.

Algunas horas antes, en entrevista con Canal 13, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, había mencionado al mismo comité asesor Covid-19 para justificar el plan del gobierno. Mientras hablaba acerca de la necesidad de ir retomando gradualmente cierta “normalidad”, el titular comentó que junto a su homólogo de Educación, Raúl Figueroa, habían tomado las recomendaciones del comité para elaborar una iniciativa para reabrir escuelas y colegios.

“Esto lo tomamos el ministro Raúl Figueroa y yo, y lo transformamos en una propuesta. Y esa propuesta tiene etapas, perdón que filtre la primera etapa: escuelas rurales. Lugares donde hay menos de 500 alumnos. Esos van a ser los primeros en volver a clases, porque hay un riesgo para ellos (por no ir), y la protección que les genera ir a la escuela, como alimentos, calefacción, ayuda”, dijo.

Mañalich agregó que la decisión dependía de Figueroa, pero que este -hasta ese minuto- no había tomado una decisión. “Yo, Jaime Mañalich, soy partidario de que donde no hay epidemia, como el caso de Aysén, deberían volver el 27 de abril. Eso no ha sido consensuado con el Presidente ni con el ministro de Educación”.

Consultado tras la revelación de Mañalich, Figueroa fue cauto: “Hemos preparado un protocolo de vuelta a clases para cuando la autoridad sanitaria lo permita, que considera un retorno gradual de las escuelas y jardines. Este protocolo será informado oportunamente por las autoridades”.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales y alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, afirmó que tienen escuelas básicas rurales de 500 alumnos, pero que “cada curso posee 40 estudiantes, entonces hay hacinamiento y no se pueden poner menos niños por sala. Además, los estudiantes se trasladan en buses y es obvio que van a estar todos juntos en los patios; habrá más contagios”. Añadió que “no hay ninguna posibilidad de volver el 27 de abril y quizás tampoco el mes siguiente”.