“Overoles blancos” queman dos buses del transporte público en las cercanías del Liceo de Aplicación

Durante la mañana de este jueves, un grupo de sujetos quemó dos buses del transporte público en la comuna de Santiago.

Uno de los hechos ocurrió en la Alameda con Ricardo Cumming, mientras que el otro en Romero con esa misma avenida.

Un grupo de individuos vestidos con overoles blancos y con los rostros cubiertos protagonizó graves desórdenes en el sector, en las cercanías del Liceo de Aplicación, indicó Carabineros. Los encapuchados lanzaron bombas molotov contra personal policial.

La policía uniformada acudió al lugar para controlar el orden público, mientras que Bomberos hizo lo propio para apagar las llamas.

El coronel de Carabineros Pedro Álvarez señaló: “Estamos ante una situación lamentable. Tenemos el registro de dos buses quemados aproximadamente de las 8 de la mañana. Es una situación muy preocupante porque la semana pasada ya nosotros reportamos que habíamos tenido situaciones muy violentas en los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Y hoy se refleja en esta situación que es lamentable y que pone en peligro a las personas que transita en la vía pública y en los medios de locomoción colectiva”.

“Es una situación bastante planificada de estas personas. No sé si son estudiantes, me imagino que sí, porque a la hora que les indiqué nosotros reportamos la salida muy rápida de aproximadamente 50 estudiantes. Se dividieron en dos grupos y muy rápidamente hicieron descender a los conductores, los intimidaron, hicieron descender a unos pasajeros e inmediatamente rociaron líquido acelerante y procedieron a quemar los buses, que se quemaron en su totalidad”, agregó el uniformado. No se registraron heridos.

Transporte Informa indicó a las 8.23 que se registró restricción en la pista de buses en la Alameda hacia el poniente, a la altura Avenida Ricardo Cumming. Los desvíos de tránsito generaron congestión en las calles aledañas.

Por su parte, a esa hora Metro informó que la estación República, la parada que da justo en ese sector, cerró sus puertas momentáneamente al público.

El ministro subrogante de Transportes, Jorge Daza, en entrevista con CNN Chile, condenó el ataque. “Queremos lamentar categóricamente estos hechos delictuales que ocurren esta mañana, que afectan a nuestro sistema de transporte público con la quema de estos dos buses, pero que afectan principalmente a las personas que van a tener que esperar más de siete meses para que podamos reponer estos buses. Cada bus del transporte público afecta a 72 mil pasajeros diariamente, por tanto, lo que hay aquí es una afectación a nuestro sistema de transporte público, pero principalmente a las personas que usan el sistema Red diariamente”.

Este tipo de hechos ha sido reiterativo en el último tiempo. Sin ir más lejos, el 27 de junio un grupo de “overoles blancos” intentó quemar una micro en medio de desórdenes. Ese día, personal policial contabilizó unas 38 bombas molotov lanzadas en ese sector.