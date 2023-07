50 años: para comprender y aprender

SEÑOR DIRECTOR:

En torno al 70% de los chilenos nació después del 11 de septiembre del 73 y la mitad no vivió la dictadura, pues nació después del retorno a la democracia. Las personas que valoran la democracia, entre las que me incluyo, creemos que por más profundos que sean los conflictos, debemos agotar los esfuerzos y proveer los mecanismos para evitar que, en el futuro, volvamos a tener un golpe de Estado. Con ello no estoy haciendo un juicio respecto a la evitabilidad o no del Golpe de 1973, sino invitando a conocer nuestra historia para intentar comprender lo que nos llevó a tal nivel de divisiones y posiciones irreconciliables, con el fin de evitar que las reproduzcamos.

Para lo anterior, es necesario revisar los hechos previos y posteriores al 11 de septiembre, no en la búsqueda de argumentos que nos permitan justificarlo o condenarlo, sino para conocer y aprender. Las miradas que se quedan solo en la condena o la celebración, sin reflexión, no colaboran en evitar que sucesos dolorosos como aquel se repitan.

Santiago Quer Cueto