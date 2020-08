Cierre de colegios particulares

SEÑOR DIRECTOR

El Parlamento está tramitando un proyecto de ley que busca terminar con la facultad de los sostenedores de colegios particulares para no renovar los contratos de prestaciones de servicios educacionales, cuando una familia no está en condiciones de pagar el financiamiento compartido (Ficom) o la colegiatura, lo que como Asociación Nacional de Padres, Madres y Apoderados de los colegios FIDE no reprobamos.

Sin embargo, la ley no tendrá efecto alguno si por esta iniciativa un colegio quiebra debido a la morosidad que, en la actualidad, está sobre el 65%. Si esto no se cubre con recursos frescos provenientes de los doce mil setecientos millones de dólares, veremos cómo colegios particulares cierran y los jardines infantiles y salas cuna particulares, siguen quebrando.

Hacemos un público llamado al Presidente de la República para que de acuerdo a sus facultades, presente un proyecto de ley para inyectar recursos directos a estos establecimientos. Quienes recurren hoy al auxilio del Estado por medio del Ejecutivo, son los mismos padres, madres y apoderados contribuyentes y ciudadanos, que por años han aportado con sus impuestos al erario fiscal y que hoy están sufriendo los efectos de la pandemia, pasando a ser parte de una nueva clase media vulnerable.

Ricardo Salinas Sepúlveda

Presidente Nacional Anapaf

Asociación de Padres y Apoderados de Colegios FIDE