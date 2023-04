Columna de Paula Walker: Periodismo sin censura

Las y los carabineros de Chile están de duelo. Han perdido a manos de la delincuencia más feroz la vida de sus compañeros. El gobierno del Presidente Boric ha decidido tener una política coordinada para enfrentar el crimen organizado con las instituciones públicas que corresponda. Hoy el crimen asesina, corrompe y siembra terror. El Estado debe defenderse, en el marco del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes y normas que decidimos democráticamente tener.

Hace unos días la periodista Paulina de Allende-Salazar cometió un error, en vivo, en el canal Megavisión donde era una de sus periodistas principales. El día que asesinaron al carabinero Daniel Palma Yáñez, en pleno despacho televisivo, lo llamó “paco”. No carabinero. Se corrigió al aire, sin embargo el contexto en el que cometió este lapsus en su lenguaje no era bueno. El clima de opinión pública está muy crispado. Da mucha rabia que un grupo de delincuentes asesinen a un funcionario público como las y los carabineros cuyo trabajo es protegernos. Pero los delincuentes son los asesinos, no la periodista.

Como había tanta conmoción, el general de Carabineros Alex Chaván Espinosa probablemente dio rienda suelta también a su rabia por el asesinato de un colega, y decidió censurar a la periodista por una palabra. El general se negó a informar y comunicar al país mientras esa periodista estuviera ahí. La censuró delante de todos sus colegas, en vivo y en directo. La Ley Orgánica de Carabineros les mandata a “respetar, proteger y garantizar sin discriminaciones arbitrarias los derechos humanos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Chile”. Pero eso no pasó con ella.

Durante décadas el periodismo de investigación en Chile ha luchado por existir. Existir con el sentido más profundo que tiene: investigar, reportear con libertad, denunciar e informar. Hoy el periodismo adquiere un rol esencial pues los ambientes digitales, las redes sociales y la desinformación atentan gravemente contra la estabilidad de nuestras democracias. Se necesitan medios de comunicación que hagan su trabajo, que le den calidad y veracidad a la información, que apoyen a sus periodistas. Megavisión la despidió por usar la misma palabra que como canal les dio un alto rating cuando ella investigó los problemas de corrupción en Carabineros y que llamaron creativamente Paco Gate.

“El periodismo se ejerce sin censura, en libertad, aunque nos moleste” dice la carta que circula en redes sociales en apoyo al rol de un periodismo sin censura y en apoyo a la situación que vivió la periodista. Una prensa libre que investiga, pregunta, rompe la fila, está en terreno, trata de entender los problemas y denunciar la corrupción nos hace un mejor país. Nos fortalece. Y el general de Carabineros debiera saberlo y respetarlo.