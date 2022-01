Compromiso en favor de las clases presenciales

La semana pasada se conocieron nuevas cifras relativas a la apertura de colegios durante el año 2021, denotando los graves trastornos que siguen presentes en el sistema educacional con motivo de la pandemia. Si bien la situación sanitaria producto del Covid-19 no requirió la adopción de cuarentenas tan prolongadas como el año anterior, igualmente se mantuvo una fuerte reticencia de ciertos sectores para retomar las clases presenciales, lo que, sumado a la voluntariedad del proceso –tanto para las escuelas como para las familias-, llevó a que el resultado haya estado lejos del ideal.

Cifras de la Encuesta Nacional de Monitoreo de Establecimientos Escolares en Pandemia (realizada por investigadores de la Escuela de Gobierno y de Sociología de la UC y del CIAE de la Universidad de Chile, en colaboración con el Ministerio de Educación) al 26 de noviembre indican que el 98% de los colegios declaró haber tenido actividades presenciales y que un 49% realizó clases presenciales para todos los estudiantes durante todos los días de la semana, mientras que 39% señaló haber abierto pero alternando las jornadas de estudiantes cada día o semana. Del mismo modo, un 84% abrió con jornadas diarias más cortas, lo que llevó a que las horas presenciales a la semana fuesen en promedio un 55% de las que tenían los estudiantes en 2019, esto es, poco más de la mitad.

Si bien es positivo que con el transcurso del año se haya ido avanzando en mayor presencialidad, lo cierto es que aún es insuficiente. Que casi la totalidad de las escuelas abriera sus puertas da cuenta de que las condiciones ya están dadas y los protocolos están bien extendidos. Sin embargo, el impacto que la pandemia y las clases remotas han tenido sobre el bienestar de los niños y sobre sus aprendizajes, obligan a que este año que recién se inicia se multipliquen los esfuerzos y se ponga como objetivo retomar definitivamente las clases presenciales para todos. De lo contrario, la pérdida de aprendizajes y el aumento de las desigualdades que se han producido en los dos últimos años se volverá cada vez más difícil de revertir, con todas las implicancias que ello conlleva para el futuro de miles de niños.

El Ministerio de Educación ya anunció que desde marzo se pondrá término a la voluntariedad y que las escuelas y estudiantes deberán volver a la presencialidad de manera obligatoria, lo que sin duda debiera impactar positivamente. No obstante, se requiere un compromiso continuo y que las nuevas autoridades sean muy claras a la hora de dar las señales sobre la importancia de la asistencia escolar, aun ante una nueva alza de los contagios en el país. Pues aquí no solo hay un deber desde los sostenedores y municipios, sino desde las propias familias y comunidades escolares. Prueba de ello es que la misma encuesta señala que un 18% de los establecimientos que no abrieron sus puertas fue debido a la reticencia de los padres para enviar a sus hijos y un 15% debido a una decisión de representantes de la comunidad escolar.

Es de esperar que las dudas y temores se despejen cuanto antes, y que todos los involucrados, ahora sí, tras dos años desde que se inició la pandemia, se convenzan de la importancia de retomar la asistencia escolar.