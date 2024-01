Donde Zalaquett

SEÑOR DIRECTOR:

Da lo mismo en casa de quien hayan sido las cenas (Zalaquett, la mía o la de monseñor Fernando Chomalí), o qué se comió o bebió (si es que había algo para comer y beber). Era responsabilidad de los ministros registrar las reuniones, aun si al organizador de la reunión (sea quien sea) y sus asistentes (sean quienes sean) les parecía “poco decoroso” reconocer que eso era lobby. En Derecho, las cosas son lo que son, no lo que se dice que son.

Efectivamente, puede subirse el nivel del debate, reconociendo que nuestro sistema político no es suficientemente representativo, señalando que las necesidades reales de la población (incluidos empresarios) no son suficientemente procesadas por quienes, actualmente, detentan cargos parlamentarios y que eso obliga a crear sistemas paralelos de diálogos ciudadanos y que se requieren mejoras al sistema, pero no le disminuyamos la gravedad al asunto.

Eduardo Salinas Venegas

Abogado