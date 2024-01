SEÑOR DIRECTOR:

Primero fue la brecha en los resultados del Simce entre los colegios que cerraron más tiempo en la pandemia y los que no. Ahora es por los resultados de la PAES entre colegios públicos y particulares.

¿Qué otra señal estamos esperando para darnos cuenta del tremendo daño que les estamos haciendo a los niños condenados a seguir estancados en una educación pública ineficiente? ¿Será porque los niños no marchan para reclamar por su derecho a una educación digna? ¿O porque su vida no corre peligro al no recibir educación, como sí puede pasar si no reciben atención en un hospital?

Revaloricemos la educación. Transformémosla en un servicio esencial, de tal manera que las escuelas nunca cierren. Nunca. Preocupémonos de la calidad de la educación pública. Recuperemos los liceos emblemáticos, revaloricemos a los Liceos Bicentenario y flexibilicemos el uso de subvenciones preferenciales. Impulsemos la creación de políticas públicas inclusivas que promuevan la reinserción educativa para reintegrar a los miles de niños que han abandonado las escuelas. Hagámonos cargo.

Angélica Cepeda

Directora Ejecutiva de Pivotes