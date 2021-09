Inmigración irregular

SEÑOR DIRECTOR

Revuelo causó el violento final que tuvo la marcha en contra de los inmigrantes irregulares, realizado en la ciudad de Iquique -¿y cómo no? . Los polos opuestos salieron nuevamente a la palestra: por un lado, quienes acusan que gracias a los inmigrantes aumentó la delincuencia de forma significativa en nuestro país, afirmación que no posee ningún sustento serio; por otro lado, quienes acusan de xenófobos a todo aquel que pida una mayor regulación en los pasos no habilitados.

Estos argumentos, más que aportar a la resolución del problema, terminan difuminando el cómo se logra disminuir la migración irregular y mejorar la calidad de vida, tanto de los inmigrantes como de los chilenos. La globalización conlleva conflictos, pero es innegable que los beneficios son mayores y más satisfactorios.

Daniel Soto

FPP