El presidente Boric tiene ahora un nuevo desafío: resolver la ecuación de su gabinete. De manera increíble han surgido de muchas partes que no formaron parte de sus esfuerzos de campaña una serie de consejos de personas aparentemente sabias y curtidas. Unos dicen respecto a qué ministros debiera nombrar, otros, la importancia del ministro de Hacienda para que no se espante el mercado; unos veteranos de la contienda de los noventa dan consejos sobre cómo moderarse, y en un arranque de modernidad, figuras de la centroizquierda en redes sociales acusan a otros de estar exhibiendo el currículum. Más rara aún resultó una filtración proveniente de algún partido de su coalición respecto a una teoría de anillos, donde como si fuera un concierto de Lolapalooza, el gabinete estaría formado por ministros con distintos niveles de acceso al poder, según su pertenencia a algún movimiento o partido político. Por suerte, el diputado Jackson en su rol de coordinador político salió rápidamente a apagar el incendio.

Tras todas esas expresiones, incluyendo la tesis del anillo, hay intentos de pautear al equipo del presidente electo, que se ve patético ante el sencillo hecho de que ese equipo resolvió antes problemas estratégicos complejos como la segunda vuelta. No solamente fueron capaces de construir mayorías, sino que rompieron el maleficio respecto a que nadie que llegaba segundo en la primera ronda era capaz de conquistar la Presidencia. Por tanto, lo más razonable y lógico es pensar que el equipo de la calle Condell resolverá favorablemente este nuevo dilema.

Hay tres puntos a resolver al respecto: el comité político, las autoridades económicas, y finalmente el rol de las partidos, que dada la filtración interesada podríamos llamar la tesis de la comunidad del Anillo. En el comité político lo lógico y razonable es que las figuras que fueron clave en la estrategia de primera y segunda vuelta ocupen cargos relevantes en la conducción del gobierno. Cualquier otro escenario es sin duda especulativo. También es una señal mediática poderosa que dará la vuelta al mundo ver a los mismos dirigentes que estuvieron en la calle, después cumplieron con su palabra de estar solo dos períodos en el Congreso, entrando a La Moneda como autoridades, con los carabineros cuadrándose ante ellos.

Respecto a las autoridades económicas, Nicolás Grau en una entrevista a este medio que fue bastante trolleada en redes sociales, planteó que el ministro de Hacienda no era relevante. Tiene un punto a favor pues los dos últimos gobiernos tuvieron cada uno tres titulares en la cartera. Eran otros tiempos donde el ministro de Hacienda era una especie de zar intocable que podía equivocarse ante crisis venideras y no había manera de sacarlo para que no se espantaran los mercados. Como lo hizo el Presidente Piñera y lo ha marcado el presidente Boric, la responsabilidad por las políticas económicas sigue estando en manos del mandatario.

La tesis de los anillos pueden tener un contrapunto, como la novela de Tolkien en una comunidad del mismo nombre en pos de un objetivo común. Solo hay que tener en cuenta leyendo dicho texto, que quien se ponía el anillo era poseído por él hasta tal punto que se le hacía imposible destruirlo. Esa metáfora del poder funciona perfectamente, y la solución es la misma, una comunidad de partidos y movimientos que hagan un gobierno mucho más colectivo que los que hemos visto en el último tiempo.