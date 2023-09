Litio en Estados Unidos e inacción en Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Hace unos días, la revista Science Advances publicó un artículo que plantea que la caldera McDermitt, ubicada en Estados Unidos, podría transformarse en la mayor reserva mundial de litio, incluso superando los yacimientos de Bolivia y Chile. Esta es, sin duda, una buena noticia para el mundo, pero no tanto para Chile, porque mientras más litio disponible y explotable se encuentre, menos valor tendrá el litio que alberga nuestro país.

Desde el sector privado no nos hemos cansado de decir que la acción del litio debe ser rápida; no podemos demorar cuatro o cinco años más en iniciar nuevos proyectos si es que el país quiere liderar esta industria y no seguir perdiendo terreno. Actualmente Chile está en una posición privilegiada, pero también tiene una responsabilidad que cumplir: abrir la industria a nuevos competidores para abastecer la demanda mundial de litio. No podemos seguir demorándonos en tomar decisiones y la autoridad debe entender esto, pues la tremenda oportunidad que tenemos por delante se nos escurre entre las manos.

No hay duda de que el Ejecutivo tiene buenas intenciones de impulsar la industria a través de la Estrategia Nacional del Litio, pero hay que hacer lo más rápido. De lo contrario, perderemos la oportunidad y los ojos del mundo juzgarán nuestra indecisión frente a este tema.

Rodrigo Dupouy

Presidente Latam SorciaMinerals