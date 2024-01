SEÑOR DIRECTOR:

Podremos discutir largamente respecto al actual sistema de pensiones, pero lo que queda claro es que faltaron muchas iniciativas y educación financiera para mejorar las pensiones de las personas, pero que los fondos estaban resguardados de eso no hay duda.

Ahora analizando la proposición del nuevo sistema de pensiones, no queda claro que los fondos vayan a quedar resguardados o que a futuro no exista la intención de usarlos en inversiones de dudosa rentabilidad. Si se aumenta en un 6% la cotización y de eso solo vaya un 3% a las cuentas individuales, matemáticamente el aumento de las pensiones es marginal y no van a mejorarlas, solo basta con analizar una simple ecuación de anualidades para comprobarlo.

Por eso al final deberían sincerar las discusiones y decir claramente qué pretende el proyecto de pensiones; quieren realmente mejorar el sistema de pensiones, quieren solo subir la Pensión Garantizada Universal o quieren estatizar los fondos que actualmente tienen acumuladas las AFP.

Jorge E. Berríos Vogel