SEÑOR DIRECTOR

De cara a la segunda vuelta presidencial, la seguridad ciudadana ha vuelto a ser la gran protagonista del debate electoral. Y el foco se ha centrado en si el candidato Gabriel Boric propone una refundación o una reforma a la policía uniformada; como si el título de la canción importara más que su contenido y propuestas.

Por supuesto, los cambios profundos que requiere el sistema de seguridad en Chile y, por cierto, las policías, no serán posibles gracias a la creación de centros de detención fuera de las cárceles o del endurecimiento de penas. Éstas no nos resolverán el problema. No lo han hecho en la historia, ni en Estados Unidos, ni en Europa ni en América Latina.

Sí sirve repensar y transformar a las instituciones de la seguridad pública y a las policías; sí sirve apostar por mejorar los sistemas de control civil y la institucionalidad a cargo (Ministerio de Seguridad Pública); sí sirve apostar por un sistema policial en que se identifiquen las debilidades institucionales y se avancen cambios estructurales. Pero también sirve reconocer los esfuerzos de modernización que, aunque insuficientes, ha hecho Carabineros, y avanzar en un sistema institucional que apunte a mejorar protocolos de uso de fuerza, de cambiar mallas y sistemas de formación y nuevos sistemas de despliegue operativo.

Sí sirve también apostar a mejorar las malas condiciones en que muchos suboficiales trabajan en las unidades policiales para prevenir el delito en los barrios y reconocer los esfuerzos de asistencia social que las policías hacen en zonas aisladas e incluso en barrios marginales donde el resto del Estado no está presente.

Por último, sí sirve reconocer que estos cambios son con los carabineros y carabineras y no contra ellos y ellas.

Estas son parte de las propuestas del programa del candidato Boric en materia de seguridad que, en el actual ambiente electoral, son invisibles.

Si a ello le llamamos reforma o refundación parece ser, a estas alturas, un falso dilema.

Alejandra Luneke

Académica Universidad Alberto Hurtado