Transparencia en candidaturas

SEÑOR DIRECTOR

Pareciera que es la moda estar emplazando a los partidos, a las políticas y políticos. El Partido Comunista emplazó al Socialista a que para participar en la primaria junto a él y el Frente Amplio su candidata Paula Narváez no podía ser candidata del Partido por la Democracia. Por su parte, Paula Narváez ha emplazado a Yasna Provoste a que por transparencia se pronuncie sobre si será candidata a la Presidencia, ello, en atención de que sin serlo ya marca en las encuestas como la política con mayores posibilidades de ser elegida para ese cargo. Creo que cualquiera puede comprender que una candidata que está haciendo un esfuerzo por posicionarse en el electorado quiera saber quién será o no su contendora. Se podrá decir que las encuestas no tienen importancia con la recurrida frase de que las únicas que valen son las elecciones, pero quienes hemos estado en política sabemos que las encuestas serias siempre han sido datos no indiferentes.

Estoy de acuerdo que la trasparencia en la política, y en la vida, es un deber, pero no se falta a ella cuando una persona, en este caso la senadora Provoste, quien está exitosamente en sus funciones de presidenta del Senado, se abstenga de tomar una decisión respecto de su eventual candidatura. Nadie tiene derecho a cuestionar su transparencia por el hecho de que se tome el tiempo que estime conveniente para tomar una decisión de esa importancia. Lo que sí creo realmente importante es que los candidatos que participen de primarias transparenten si realmente están dispuestos a apoyar al participante que la gane. Concretamente la candidata Narváez podría transparentar si estaba dispuesta a votar por el candidato comunista si él ganaba la primaria en la que su partido quería participar, a pesar de que la práctica democrática del PC no existe donde ellos controlan el poder.

Marcos Sánchez Edwards

Abogado