Un sino trágico

SEÑOR DIRECTOR:

De acuerdo con el Democracy Index de 2022 de la revista The Economist, la mitad de los países de la región (12) viven bajo regímenes autoritarios o semiautoritarios. Y según el informe de Freedom House de 2023, el 28% de ciudadanos de las Américas viven en países parcialmente libres o que no lo son en absoluto. Luego, cuando millones de personas no pueden gozar de libertades políticas, se les vulneran sus derechos humanos y padecen a diario el partisanismo del Estado hay que concluir que la construcción narrativa que nos debe preocupar es aquella que profesa admiración por autócratas y dictadores (da igual si son de izquierda o de derecha) o justifica sus atrocidades y felonías.

Que después de todo lo que se vio en la Cumbre de Brasil esta narrativa siga en boca de líderes políticos populares, es el sino trágico de América Latina.

Iván Garzón Vallejo

Investigador y académico de la Facultad de Ciencias Sociales

Universidad Autónoma